Saulo Rodrigues relembra momento tenso entre Husai e Absalão em A Consequência Ator compartilha cena da oitava temporada de Reis ao lado de Ricky Tavares Novidades|Do R7 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saulo Rodrigues relembra momento tenso de Husai na série

Na oitava temporada de Reis, intitulada A Consequência, o público viu que Davi (Petrônio Gontijo) ainda tinha que lidar com a culpa do adultério cometido com Bateseba (Anna Lima). E uma das questões principais era a guerra entre os príncipes pelo trono de Israel.

Em uma publicação nas redes sociais, Saulo Rodrigues, que viveu o conselheiro do rei, Husai, compartilhou uma cena tensa do personagem com Absalão (Ricky Tavares), o filho rebelde de Davi. Na tentativa de ajudá-lo, Husai mente para manipular o usurpador do trono.

“Cena que foi extremamente desafiadora para mim. Jogo fino com os feras Ademir Emboava (Amasa), Michelle Martins (Maaca), Marcos Winter (Aitofel) e Ricky Tavares”, escreveu.

Confira:

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, já está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios é só acessar o PlayPlus.com.

Corrompido pelo poder: terceira temporada de Reis traz uma nova face do primeiro rei de Israel

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A terceira temporada de Reis, A Rejeição, traz a história de Saul (Carlo Porto) como o primeiro rei de Israel. O benjamita, que antes era tão humilde, se deixa corromper pelo poder e desagrada a Deus. A seguir, veja outros fatos emocionantes sobre essa fase da superprodução! Blad Meneghel/RECORD