Assista à Live do Eliminado! Zé Love vai hablar sobre a participação polêmica em A Fazenda 16

Mais uma eliminação bombástica explodiu a sede de A Fazenda 16. Ao disputar a preferência do púlico na Roça com Gui Vieira e Flor Fernandez, Zé Love voltou para a cidade grande e a saída do ex-jogador mudou os rumos do reality como nunca. Pela reação de Adriane Galisteu, dá para ver que a notícia agitou a peãozada e, como a apresentadora bem disse: "A partir de agora, é outro game". Se liga no mix de emoções que os peões viveram na madrugada desta sexta (8)!