Luana Targinno compartilha conquista com fãs e declara: ‘Iniciando um novo ciclo’

Luana Targinno rendeu em A Fazenda 16! A influencer se jogou de cabeça no reality: tretou com amigos e rivais, deu cusparada, quase quebrou a cadeira em uma briga, brilhou em punição, chorou, ameaçou jogar fezes de cavalo nas roupas de um oponente e serviu fofocas. Em resumo, ela foi a agente do caos do programa. Relembre!