Sem café! Sacha Bali se atrasa para o trato e gera climão com punição Ator está cuidando do trato da vaca com Yuri e acabou perdendo os toques da tarefa em A Fazenda

Novidades|Do R7 06/12/2024 - 15h32 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share