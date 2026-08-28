Banheiro escritório: Jennifer Lopez trabalha dentro da banheira. Isso faz bem? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Jennifer Lopez chamou atenção ao publicar uma foto trabalhando no próprio banheiro. A cantora montou um suporte na banheira para apoiar o notebook e continuar trabalhando enquanto relaxava em meio à espuma.

A atitude dividiu opiniões nas redes. Será que trabalhar até durante o banho é produtividade demais? Na sua opinião, isso faz bem?

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