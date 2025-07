Assassino do jogador Daniel acusa a ex-esposa de ser mandante do crime | Doc Investigação

Sete anos depois do crime, o assassino do jogador Daniel resolveu quebrar o silêncio. Édison Brittes conta em detalhes o que aconteceu naquela noite e acusa claramente a ex-esposa de ser a mandante do assassinato. Segundo ele, Cristiane teria dito: "Não mata esse cara aqui". O réu confesso entendeu a frase como um pedido de que o crime acontecesse do lado de fora da residência. É neste momento que Daniel é levado para fora e agredido até a morte.