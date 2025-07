Caso Henry Borel: Vereador Jairinho teria tentado evitar autópsia no IML | Doc Investigação

O hospital onde Henry foi atendido alegou que o sistema de câmeras estava em manutenção na noite do atendimento. Henry chegou com dificuldade respiratória e foi declarado morto após duas horas de ressuscitação. De acordo com a investigação, o vereador Jairinho teria tentado evitar a autópsia no IML. Ambos, Jairinho e Monique, foram presos por atrapalhar a investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!