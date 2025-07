Ex-namorada de Jairinho relata agressões e ameaça a filhos | Doc Investigação

Débora Saraiva revelou detalhes de agressões sofridas por ela e por seu filho durante o relacionamento com o ex-vereador Jairinho. Ela relatou um episódio em que foi enforcada após descobrir mensagens suspeitas no celular dele. Além disso, acusou Jairinho de violência contra seu filho, que retornou de um evento com um braço quebrado. O caso está ligado à investigação da morte de Henry Borel, envolvendo supostas violências físicas e psicológicas praticadas por Jairinho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!