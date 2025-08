Investigação sobre assassinato de Victoria Natalini continua sem respostas

Durante as investigações do assassinato de Victoria Natalini, a polícia recebeu denúncias anônimas sobre o caso. Já a escola, enfrenta processos por abandono de incapaz. Dez ano depois, as investigações foram reabertas e novas testemunhas serão ouvidas.



