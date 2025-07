Jairinho e Monique Medeiros falam sobre o assassinato de Henry Borel | Doc Investigação

O vereador Jairinho e Monique Medeiros, presos pela morte do menino Henry Borel, deram uma entrevista revelando versões sobre o assassinato de Henry Borel. Jairinho afirma que tinha um bom relacionamento com Henry e que o menino poderia ter sobrevivido. A complexidade do caso continua a gerar debate sobre a culpa e as circunstâncias do ocorrido.



