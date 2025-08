Jovem Victoria Natalini desaparece durante excursão escolar no interior de SP

Era para ser apenas uma excursão escolar de um grupo de adolescentes para uma fazenda no interior de São Paulo. Desde 2015, a família convive com a dor e o mistério: quem matou Victoria Natalini? No meio da tarde, a garota se separou do grupo de amigos para ir ao banheiro e não voltou mais. Por horas, ninguém da escola teve contato com ela. Até que o boné que a garota usava foi encontrado no mato.



