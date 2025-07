Maníaco de Contagem pede ajuda para namorar: 'Estou procurando uma mulher'

O maníaco de Contagem compartilha como foi a sua infância. Ele, inclusive, conta da violência que a mãe sofria por parte do pai. Durante a entrevista, o criminoso, diversas vezes, afirma uma coisa e muda de ideia minutos depois. Mesmo condenado por crimes contra mulheres, Marcos recebe milhares de cartas de pessoas querendo ter um relacionamento com ele. Após a entrevista, ele pediu a ajuda de Thais Furlan para encontrar uma namorada: "Estou procurando uma mulher".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!