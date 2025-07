Ministério Público acusa Jairinho de agredir Henry Borel | Doc Investigação

O caso envolvendo a morte de Henry Borel continua em destaque. O Ministério Público acusa Jairinho de agredir a criança causando lesões fatais. A defesa argumenta que as lesões podem ter sido causadas por acidentes ou pela equipe médica ao tentar reanimar Henry no hospital. Ambos os réus permanecem presos aguardando julgamento por homicídio e tortura. As investigações revelam divergências nas análises periciais realizadas no corpo da vítima.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!