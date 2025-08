Reviravolta: polícia muda a conclusão sobre a morte de Victoria Natalini

Depois de uma noite de buscas e muita angústia, o corpo de Victoria Natalini é encontrado em uma área bem perto de onde ela desapareceu. A polícia da cidade de Itatiba chega a uma conclusão que deixa o pai da menina revoltado. O laudo sugere que teria sido uma morte natural. Inconformado, o pai decide contratar uma equipe particular para investigar a morte. A primeira perícia no corpo teria apresentado falhas. O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, na capital paulista, assume a investigação e conclui que foi um homicídio.



