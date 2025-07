‘Troféu das vítimas’: maníaco de Contagem é pego após deslize com celular

A falta de comunicação entre as polícias atrasou a descoberta do serial killer. A investigação só avançou quando a Polícia Civil recorreu à ajuda de uma criminóloga de São Paulo, especialista no estudo de assassinos em série. Como todo serial killer, Marcos levava um troféu de toda cena do crime: o celular de cada mulher que ele matava. O uso de um desses aparelhos foi a pista que faltava para a polícia descobri-lo.



