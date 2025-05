Love & Dance estreia nos domingos da RECORD, a partir do dia 8 de junho Formato, que mistura dança e flerte no palco, será apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com comentários de Marisa Orth Esquenta|Do R7 29/05/2025 - 17h03 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h04 ) twitter

Apaixone-se pelo novo programa da emissora Antonio Chahestian/RECORD

A partir do dia 8 de junho, os domingos da RECORD entram no ritmo apaixonante do Love & Dance, o novo dating show da emissora que será exibido a partir das 18h. Rafa Brites e Felipe Andreoli estarão à frente da atração ao lado de Marisa Orth - que com seu jeito espontâneo, eclético e divertido, será comentarista fixa do programa, avaliando as performances dos candidatos.

A cada semana, a atriz contará com a ajuda de duas personalidades convidadas para analisarem as apresentações dos participantes. Love & Dance vai transformar o primeiro encontro em uma experiência única, sensorial e emocionante, usando a dança e o flerte no palco para criar conexões reais. Será que vai dar match?

O formato Flirty Dancing é da All3Media International, uma das principais distribuidoras de conteúdo de entretenimento do mundo, sucesso em países como Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, França, Suécia e Eslovênia.

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD.

Love & Dance! Veja sete motivos para se apaixonar pelo novo programa da RECORD:

