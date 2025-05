Celso Zucatelli exalta dinâmica do Love & Dance e revela que se emocionou com os participantes: ‘Busca por um amor’ O apresentador do Hoje em Dia marcou presença entre os convidados especiais do novo programa da RECORD Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 28/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O apresentador aprovou a nova atração da RECORD Edu Moraes/RECORD

“Tenho certeza que as pessoas vão amar”, afirmou Celso Zucatelli sobre o novo programa da RECORD, Love & Dance, que estreia no dia 8 de junho, a partir das 18 horas, e promete muita emoção para as tardes de domingo! O apresentador do Hoje em Dia foi um dos primeiros convidados da atração, e contou a experiência na entrevista para o site oficial.

“Achei a dinâmica do programa incrível, a gente que está ali de comentarista fica vivendo dois papéis. Primeiro, como torcedor, torcendo para aquela dança se transformar em relacionamento. E, ao mesmo tempo, você se torna uma espécie de detetive, tenta analisar o perfil de cada um. Ver se eles combinam de alguma forma, se tem uma conexão entre eles”, contou Celso.

O programa une dança e romance, colocando solteiros que nunca se viram para dançar a mesma coreografia no palco. Se der match, eles saem de lá juntinhos: “O momento mais especial para mim é o começo da dança. Imagina, são duas pessoas que não se viram, não se conhecem e que estão ali com o coração aberto e preparadas para uma experiência única, e com certeza inesquecível”, apontou.

Segundo o apresentador, os convidados experimentam a ansiedade dos participantes: “Quando eles se olham pela primeira vez, você fica analisando os dois, vendo a reação deles, porque daquele olhar pode sair a informação que todo mundo quer saber, vai virar amor ou vai ficar só na dança?”

‌



E é claro que um programa tão recheado de sensações, mexe com os sentimentos de quem está observando: “Eu me emocionei porque você vê a história das pessoas, a história de busca por um amor, é muito especial isso”.

Celso revelou que até sentiu vontade de dançar após participar das gravações, mas brincou: “Eu sou daquele time dos dois pés esquerdos. O diretor do Hoje em Dia, o Bruno Gomes, diz que eu desafino até batendo palma!”

‌



O apresentador é casado com Ana Zucatelli, que além de jornalista, atriz, confeiteira e jurada do Canta Comigo, é bailarina: “Já me joguei, fiz curso de dança de salão, justamente para poder acompanhar a Ana, para quando a gente tiver a oportunidade, tentar e dançar. Meu pai adorava dançar com minha mãe e eu sempre estou tentando, claro que deu vontade de dançar mais uma vez, aliás, acho até que vou voltar para o meu curso de dança de salão, viu?”.

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD.

Love & Dance! Veja sete motivos para se apaixonar pelo novo programa da RECORD:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Love & Dance está chegando com tudo na tela da RECORD! O programa estreia no dia 8 de junho, com Rafa Brites e Felipe Andreoli no comando. Confira sete motivos para se apaixonar pela atração!