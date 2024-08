Brasileira é flagrada com bagagem suspeita no episódio do Patrulha das Fronteiras desta quarta (7) Além de apresentar os casos da semana, Reinaldo Gottino entrevista o chefe da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo; não perca!

Patrulha das Fronteiras|Do R7 06/08/2024 - 15h33 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌