Patrulha das Fronteiras mostra caso de turista misterioso que trouxe lembrancinha ilegal

Patrulha das Fronteiras traz uma edição cheia de histórias impactantes e revelações surpreendentes nesta quarta (27) Divulgação/RECORD

Nesta quarta (27), o Patrulha das Fronteiras vai trazer uma edição cheia de histórias impactantes e revelações surpreendentes. A partir das 22h45, Reinaldo Gottino estará à frente do programa e mostrará o intenso trabalho das autoridades nas alfândegas de portos e aeroportos de todo o mundo no combate aos mais diversos crimes.

Entre os casos desta semana, estão: um turista solitário que trouxe uma lembrancinha ilegal, pequeno souvenir com pelos que pode ser problema para a biossegurança, filtro de piscina que chama a atenção, mala esquecida e tentativa de tráfico de drogas em objetos de decoração.

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.