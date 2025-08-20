Patrulha das Fronteiras traz casos de tapetes com drogas e importador de borboleta nesta quarta (20) Sob comando de Reinaldo Gottino, a atração vai ao ar a partir das 22h45; saiba mais Patrulha das Fronteiras|Do R7 20/08/2025 - 17h03 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h03 ) twitter

Nesta edição, o programa vai revelar histórias surpreendentes que desafiam o trabalho das autoridades que atuam em portos e aeroportos Divulgação/RECORD

No Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (20), o apresentador Reinaldo Gottino traz, a partir das 22h45, casos impressionantes do trabalho árduo das autoridades que atuam em portos e aeroportos, e são desafiados constantemente por pessoas que tentam burlar as leis.

Nesta edição, o programa vai revelar histórias surpreendentes, como: o importador de borboletas, o hacker suspeito, a passageira difícil de lidar, o “perrengue” causado por uma simples fruta, documentos suspeitos, drogas escondidas em caixas de roupas, um cidadão já condenado e até tapetes com entorpecentes — e esses são apenas alguns dos casos que vão deixar o público de olhos abertos.

O que será que os envolvidos vão alegar para as autoridades?

Não perca! Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.