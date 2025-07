Patrulha das Fronteiras exibe caso de caixa de correio com o crânio de um animal Acompanhe o trabalho das autoridades e veja casos surpreendentes das apreensões nesta quarta (30) Patrulha das Fronteiras|Do R7 30/07/2025 - 17h20 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h20 ) twitter

Dentre as histórias impressionantes desta semana, destacam-se a caixa de correio com o crânio de um animal Divulgação/RECORD

O Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (30), sob o comando de Reinaldo Gottino, revela o árduo trabalho das autoridades, nas alfândegas de portos e aeroportos ao redor do mundo, no combate aos mais diversos crimes.

Dentre as histórias impressionantes desta semana, destacam-se a caixa de correio com o crânio de um animal, drogas no navio, falsos cosméticos e irregularidades no contêiner com mudança de família.

O programa também traz casos como uma viagem romântica de uma mulher que passeia sem acompanhante e sem roteiro, um raio-X que detecta conteúdo suspeito em uma caixa, e a apreensão de drogas em um carregamento de papel.

O Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.