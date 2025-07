Drogas escondidas em quadros e itens ilegais são destaque no Patrulha das Fronteiras desta quarta (23) Atração apresentada por Reinaldo Gottino exibe o trabalho de fiscalização dos agentes contra atos ilícitos em portos e aeroportos pelo mundo a partir das 22h45 Patrulha das Fronteiras|Do R7 23/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h58 ) twitter

Patrulha das fronteiras está de volta com novos casos improváveis, sob o comando de Reinaldo Gottino Divulgação/RECORD

Nesta quarta-feira (23), a partir das 22h45, em Patrulha das Fronteiras, Reinaldo Gottino apresenta as abordagens das autoridades nas alfândegas de portos e aeroportos ao redor do mundo no combate a diversos crimes.

O episódio desta semana — que é o segundo da nova temporada — vai mostrar casos impressionantes de tentativas de “driblar” a fiscalização. Entre eles, está a história dos agentes que inspecionam uma caixa de papelão com conteúdo suspeito, declarada como jogos infantis, e a curiosa situação de um soco-inglês sendo despachado com a bagagem.

Além disso, o programa traz outras ocorrências surpreendentes como a de um idoso que carregava nove quilos de droga escondida em molduras de quadros, um chef de cozinha transportando itens que comprometem a biossegurança, falsas amigas que tentam burlar a imigração, livros com conteúdo que chamaram a atenção das autoridades, caixas contendo graxa industrial para camuflar mercadoria suspeita e ainda um pacote com insetos bem curiosos: besouros brilhantes.

Não perca esses e outros casos imperdíveis! A Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.