Pele de urso na bagagem e colete com drogas: Patrulha das Fronteiras tem casos inusitados nesta quarta (13) Atração apresentada por Reinaldo Gottino exibe o trabalho de fiscalização dos agentes contra atos ilícitos em portos e aeroportos pelo mundo a partir das 22h45 Patrulha das Fronteiras|Do R7 13/08/2025 - 12h12 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h12 )

Patrulha das fronteiras mostra o trabalho das autoridades em apreender itens ilícitos Divulgação/RECORD

Diariamente, as autoridades do mundo todo trabalham incansavelmente no combate aos mais diversos crimes nas alfândegas de portos e aeroportos do mundo inteiro, e Reinaldo Gottino mostra casos impressionantes nesta quarta-feira (13), a partir das 22h45, em Patrulha das Fronteiras.

O episódio desta semana traz histórias curiosas e inusitadas: pele de urso na bagagem, colete com drogas, passaporte de falecido, chifres de cervo, frasco com líquido suspeito, planta medicinal apreendida, pessoa que estuda na Alemanha não fala alemão, entre muitos outros casos.

Fique ligado! Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.