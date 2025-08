Polícia apreende animais embalados como encomenda no Patrulha das Fronteiras desta quarta (6) Atração apresentada por Reinaldo Gottino exibe o trabalho de fiscalização dos agentes contra atos ilícitos em portos e aeroportos pelo mundo a partir das 22h45 Patrulha das Fronteiras|Do R7 06/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h58 ) twitter

Patrulha das fronteiras está de volta com novos casos improváveis, sob o comando de Reinaldo Gottino Divulgação/RECORD

Episódio inédito! Nesta quarta-feira (6), a partir das 22h45, em Patrulha das Fronteiras, Reinaldo Gottino mostra o incansável trabalho das autoridades em portos e aeroportos ao redor do mundo na luta contra crimes nas alfândegas.

O programa revela casos impressionantes: uma raposa embalada como encomenda, espátulas recheadas com drogas, um pacote contendo um crânio de cavalo, além de um casal transportando grande quantidade de alimentos, viajantes suspeitos com produtos de beleza duvidosos, turistas com desculpas esfarrapadas — e muito mais.

O que será que os viajantes vão dizer às autoridades?

Não perca esses e outros casos imperdíveis! A Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.