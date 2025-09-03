Encomenda sinistra e tapete de puma: Patrulha das Fronteiras mostra casos intrigantes nesta quarta (3)
O programa vai ao ar às 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino; saiba mais
No Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (3), o apresentador Reinaldo Gottino traz, a partir das 22h45, os bastidores do incansável trabalho das autoridades alfandegárias em portos e aeroportos ao redor do planeta, enfrentando uma ampla gama de crimes.
Alguns dos casos que serão exibidos na edição desta semana irão intrigar o telespectador: tapete de puma, encomenda sinistra, dinheiro no corpo, cães farejando alimentos e estudante que já teve problemas na alfândega no passado.
Quais serão as justificativas que as autoridades vão ouvir?
Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.