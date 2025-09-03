Encomenda sinistra e tapete de puma: Patrulha das Fronteiras mostra casos intrigantes nesta quarta (3) O programa vai ao ar às 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino; saiba mais Patrulha das Fronteiras|Do R7 03/09/2025 - 11h24 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Patrulha das fronteiras mostra o trabalho das autoridades em apreender itens ilícitos Divulgação/RECORD

No Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (3), o apresentador Reinaldo Gottino traz, a partir das 22h45, os bastidores do incansável trabalho das autoridades alfandegárias em portos e aeroportos ao redor do planeta, enfrentando uma ampla gama de crimes.

Alguns dos casos que serão exibidos na edição desta semana irão intrigar o telespectador: tapete de puma, encomenda sinistra, dinheiro no corpo, cães farejando alimentos e estudante que já teve problemas na alfândega no passado.

Quais serão as justificativas que as autoridades vão ouvir?

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.