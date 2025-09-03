Logo R7.com
Patrulha das Fronteiras

Encomenda sinistra e tapete de puma: Patrulha das Fronteiras mostra casos intrigantes nesta quarta (3)

O programa vai ao ar às 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino; saiba mais

Patrulha das Fronteiras|Do R7

Patrulha das fronteiras mostra o trabalho das autoridades em apreender itens ilícitos Divulgação/RECORD

No Patrulha das Fronteiras desta quarta-feira (3), o apresentador Reinaldo Gottino traz, a partir das 22h45, os bastidores do incansável trabalho das autoridades alfandegárias em portos e aeroportos ao redor do planeta, enfrentando uma ampla gama de crimes.

Alguns dos casos que serão exibidos na edição desta semana irão intrigar o telespectador: tapete de puma, encomenda sinistra, dinheiro no corpo, cães farejando alimentos e estudante que já teve problemas na alfândega no passado.

Quais serão as justificativas que as autoridades vão ouvir?

Patrulha das Fronteiras vai ao ar nas noites de quarta-feira, a partir das 22h45, com apresentação de Reinaldo Gottino.

