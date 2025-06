'Carol e Radamés são os favoritos', afirma Andreia de Andrade | Discutindo a Relação

Entre tantos assuntos debatidos no podcast Discutindo a Relação, um deles foi sobre favoritismo. Lucas Selfie perguntou às convidadas se Carol e Radamés eram os favoritos e Andreia de Andrade não titubeou ao dizer que acredita que eles sejam favoritos juntos com a Talira e o Rafa. Além disso, a ex-participante do Power Couple disse que outros participantes também podem ganhar esse favoritismo. "O pessoal está de olho na Gretchen".



