Discutindo a Relação: Assista à íntegra com Diego Schueng e Letícia Sena | Power Couple

Lucas Selfie recebeu Diego Schueng e Letícia Sena no Discutindo a Relação desta segunda-feira (9). Eles comentaram o enredo que gira em torno do casal Furlan e de Adriana e Dhomini e quais são os desdobramentos que o jogo pode tomar caso um desses casais seja eliminado.



