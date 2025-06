Lucas Selfie e convidados comentam o jogo de Cris e Kadu | Discutindo a Relação

Diego Schueng e Letícia Sena comentaram o posicionamento de Cris e Kadu no episódio desta segunda-feira (9) do podcast Discutindo a Relação. O comentarista de realities falou sobre como o ator de 72 anos já foi várias vezes incoerente no jogo e ressaltou que o embate entre ele e Dhomini deu uma bagunçada na Mansão. Lucas Selfie aproveitou o gancho e deu sua opinião sobre as estratégias de jogo de Cris.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.