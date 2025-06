Mariana Felício comenta sobre casais que não se arriscaram nas apostas | Discutindo a Relação

No Discutindo a Relação desta segunda-feira (16), Lucas Selfie recebeu Mariana Felício e Daniel Saullo. O casal, que foi vice-campeão da quarta temporada do Power Couple, comentou sobre o valor que acumularam ao longo do programa. A modelo aproveitou o momento para criticar como as duplas desta temporada não estão se arriscando nas apostas. Selfie também quis saber quais casais do jogo os seus convidados mais gostam.



