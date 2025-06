'A combinação de votos pode ser velada', argumenta Adriana em discussão com Victor | Power Couple

Os ânimos entre Nat, Eike, Victor e Adriana continuaram exaltados na manhã desta terça-feira (24)! Depois do bate-boca sobre veto, eles discutiram sobre combinação de votos. "Não precisa verbalizar que está combinando", disse Nat sobre a postura do adversário com seus aliados. "A combinação de votos pode ser velada", argumentou Adriana. Em seguida, ela deu como exemplo os votos que Ana Paula e Antony receberam de casais que não tinham atrito com eles, por influência de Carol. "A manipulação dela ninguém vê", disse a esposa de Dhomini. "Eu sei como funciona a conversa dela", acrescentou ela. Victor então rebateu e disse que o voto no casal piauiense foi devido as opções disponíveis na hora e afinidade.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.