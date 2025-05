Adriana critica postura de Carol e Radamés: 'Tudo muito ensaiado' | Power Couple

Após o Quebra Power, Everton, Adriana, Dhomini, Fran, Junior, Eike e Nat se reuniram na noite de domingo (18) para avaliar a dinâmica. O casal Carol e Radamés foi o principal assunto. Eles criticaram a postura da dupla, dizendo que Radamés é manipulado pela esposa e que o jogo do casal é ‘ensaiado’.



