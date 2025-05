Adriana revela estar chateada com algumas atitudes de Cris | Power Couple

Adriana comentou com Fran algumas das atitudes de Cris. A corretora de imóveis disse que ficou chateada com o fato de estar sendo tratada de forma diferente pela esposa de Kadu por conta de opiniões divergentes. A parceira de Dhomini ainda exemplificou alguns casos em que elas discordaram de visões do jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.