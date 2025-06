Adriana se desentende com Dhomini durante almoço: 'Não precisa perder a paciência' | Power Couple

Adriana e Dhomini se desentenderam enquanto preparavam o almoço na tarde desta quarta-feira (18). Enquanto cozinhava macarrão, a corretora retrucou após receber uma resposta ríspida do marido: "Não precisa perder a paciência", advertiu Adriana.



