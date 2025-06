Ana Paula e Antony combinam comandos para se orientarem nas provas | Power Couple

Treino é treino, e jogo é jogo! No início da tarde desta terça-feira (10), no quarto Abacaxi, Ana Paula e Antony combinaram um glossário de comandos para se orientarem nas próximas provas do reality show. O objetivo do papo é não gerar confusão ou mal-entendidos em momentos onde um parceiro precisa guiar o outro.



