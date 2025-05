Ana Paula e Antony criticam o comportamento de Gi e Eros no jogo | Power Couple

Em convesa com o Fran e Junior neste sábado (10), Ana Paula e Antony criticaram a postura de Gi e Eros no jogo. Para a empresária e o modelo, o casal quer agradar todo mundo e tem medo de entrar em conflito com os outros participantes do reality. Ana Paula ainda chamou atenção para o fato do comediante e a esposa não terem cumprimentado ela e Antony pela volta da DR na quinta-feira (8)