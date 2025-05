André analisa estratégia de Dhomini: 'Quer sair pra deixar Ana e Antony grandes' | Power Couple

André contou para Tali, Rafa, Carol e Radamés sobre a percepção que ele e Victor têm da estratégia de Dhomini no jogo. De acordo com o motorista, o empresário quer deixar o reality para favorecer Ana Paula e Antony. O marido de Silvia ainda sugeriu que o grupo testasse a lealdade de Victor.



