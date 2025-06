André comemora eliminação de Ana Paula e Antony: ‘Recomeço de paz’ | Power Couple

André acordou nesta sexta-feira (13) comemorando a eliminação de Ana Paula e Antony. O motorista deu bom dia para Silvia e disse que "hoje é um recomeço de paz" na Mansão Power. Para André, a saída do "Casal Blindado" traz uma série de vantagens. Uma delas é que não terá mais que ser chamado de covarde pelos desafetos.



