André conversa com Gretchen e Esdras sobre acusações em dinâmica | Power Couple

Na noite deste domingo (11), André conversou no Quarto Jabuticaba com Gretchen e Esdras sobre o posicionamento e as falas de Ana Paula e Antony durante o Quebra Power. O casal escolheu Silvia e André para serem eliminados, alegando que o motorista não ajuda em nada na Mansão e deixa todas as tarefas para a esposa. Após a acusação, a produtora de eventos defendeu o marido e disse que não mudaria sua atitude por causa da opinião dos outros.



