André critica 'voto do amor' de Cris e Kadu: 'Incoerentes' | Power Couple

Em conversa com Tali e Rafa, André criticou a postura de Cris e Kadu no jogo. O marido de Silvia disse que a dupla achou que Eike não se incomodaria com o 'voto do amor' que recebeu deles na última DR. Para o motorista, Cris e Kadu continuam incoerentes ao se comportarem dessa maneira durante as votações.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.