André diz que discutiu com Victor por causa de Dhomini após Quebra-Power | Power Couple

André relatou para Tali e Rafa na manhã desta segunda-feira (9) como foi a conversa tensa que ele teve com Victor após o Quebra-Power na noite de domingo (8). O marido de Silvia disse que discussão aconteceu, porque o ator fez questionamentos sobre a aproximação dele com Dhomini.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.