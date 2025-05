André e Rafa falam sobre Gretchen e analisam DR: 'A volta dela diz muita coisa' | Power Couple

Na manhã desta sexta-feira (16), durante uma conversa na sala da Mansão Power, Rafa e André analisaram o resultado da terceira DR da temporada; que culminou com a saída de Gi e Eros Prado. “Eles se acham”, disse o motorista de aplicativo sobre os casais do grupo adversário. “Acho que eles estão errados no que eles fazem, mas não quer dizer que eles sejam fracos”, observou o repórter. “A volta dela diz muita coisa”, acrescentou ele sobre o retorno de Gretchen com Esdras.



