Antes de dormir, Rayanne e Victor conversam sobre próxima DR | Power Couple

O debate sobre a próxima DR está tomando conta da casa, e com o casal Rayanne e Victor não seria diferente. Antes de dormirem, no final desta terça-feria (20), eles tentaram contar os votos para saber quem estava mais próximo da dinâmica de eliminação. "Sobrou a gente e o Radamés agora, e o Neguinho vai ser o primeiro do grupão", disse o ator. "Eu queria muito essa imunidade", completou Rayanne.



