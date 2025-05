Após briga entre Everton e Victor, Gretchen cogita mudar voto na próxima DR | Power Couple

Gretchen e Esdras tinham prometido votar em Tali e Rafa até o fim do reality, mas parece que já mudaram de ideia. Em conversa com o parceiro na noite de domingo (18), a Rainha do Rebolado diz que eles deveriam votar em Everton e ou Victor para serem eliminados. O motivo para o voto é a briga que os dois tiveram no reality. Para a cantora, eles ‘passaram de todos os limites’.



