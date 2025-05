Após eliminação, Tali e Rafa fazem a divisão dos quartos | Power Couple

Após uma eliminação chocante e desistência de Gretchen e Esdras, finalmente Talira e Rafa realizaram a divisão dos quartos. Após fazer a distribuição, Tali explicou os motivos pelo qual fez as escolhas: "A gente queria ir no critério de quem vota na gente toda semana e quem fala da gente no Quebra Power." Dessa forma, a influenciadora colocou Emilyn e Everton no Perrengue e eles ficarão com no Quarto Jaca. Lembrando que, por conta da desistência, ninguém mais poderá dormir na sala e todos os quartos agora serão privativos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.