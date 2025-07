Após receber surpresas de Tali e Rafa, Carol e Rada tomam atitude inédita com aliados | Power Couple

Nas últimas semanas, Tali e Rafa têm levado café na cama para Carol e Radamés pelas manhãs. Neste sábado (5), foi a vez da judoca e o ex-jogador de futebol surpreenderem os aliados e retribuírem a gentileza, com direito a cantoria e coreografia. Confira!



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.