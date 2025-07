Após trégua em festa, Carol e Radamés voltam a criticar Dhomini | Power Couple

A trégua entre Dhomini e o casal Carol e Radamés estabelecida durante o jantar da noite de sexta-feira (4) parece que não vai durar muito. O casal voltou a criticar o empresário na tarde deste sábado (5). Radamés reclamou de uma alfinetada do adversário e Carol diz que ele se engana se está pensando que eles viraram amigos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.