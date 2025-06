'Até hoje eu não entendo', confessa Talira sobre eliminação de Giovanna e Diego | Power Couple

No fim da manhã desta terça-feira (10), durante uma conversa com Carol e Radamés no quarto Cacau, Talira relembrou como se sentiu com o retorno de Adriana e Dhomini na última DR. Depois, a influenciadora comentou sobre a eliminação de Giovanna e Diego no início da temporada. "Pra mim eles eram muito fortes", disse ela. "Até hoje eu não entendo o que rolou", confessou Tali em seguida. "Pra mim, a Ana Paula ia sair total", comentou a judoca. Carol ainda disse que a volta de Dhomini na última DR lhe atrapalhou a assimilar seu próprio retorno ao jogo.



