Carol considera briga com Eike superada: 'Já passou' | Power Couple

Para Carol, a briga que teve com Eike nas primeiras semanas do reality é algo que já foi superado. Durante conversa com Rada, Tali e Rafa, na manhã desta sexta-feira (20), ela comentou os atritos que tinha com o ator que não acontecem mais: "Já passou", disse a judoca.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.