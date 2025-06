Carol critica para Radamés jogo de Sílvia: ‘Incoerente’ | Power Couple

Carol ficou com a “pulga atrás da orelha” com Sílvia e André, após o casal não ter citado Dhomini no Quebra Power. A judoca classificou como “incoerente” a estratégia de jogo do casal e disse que eles “sabonetaram”. “A questão não é desconfiar, a questão é que eu estou começando a sentir incoerência nas coisas que eles estão falando e fazendo e isso me dá um medo”, desabafou para Radamés.



