Carol diz que não entende aproximação de Silvia e André com Dhomini | Power Couple

Carol disse para Tali, durante conversa na tarde desta segunda-feira (9), que não consegue entender a aproximação de Silvia e André com Dhomini. A judoca diz que a relação deles "buga a cabeça" dela, porque o motorista foi o que mais condenou Dhomini quando ele se descontrolou em um programa ao vivo.



